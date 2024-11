Mercoledì 7 agosto doppio appuntamento di Ricicla estate nel Crotonese, dove ci saranno due tappe della quinta edizione della campagna estiva di Legambiente Calabria, sostenuta da Conai, per sensibilizzare sulla raccolta differenziata e ricordare che anche d’estate la raccolta dei rifiuti deve essere fatta in maniera corretta.

I progetti per salvare le oasi naturali calabresi

Si parte al mattino alle ore 10 da Steccato di Cutro, presso la spiaggia libera in Via Ionio dove i volontari di Legambiente informeranno i cittadini sulla raccolta differenziata, per proseguire poi nel pomeriggio alle ore 15 presso il camping Sovereto, in località Sovereto nel comune di Isola Capo Rizzuto dove, oltre alla iniziativa di Ricicla Estate; alle ore 17 sarà presentato il progetto “Rigeneri amo la natura”, l’iniziativa finanziata da Intesa San Paolo per valorizzare e tutelare 4 aree naturalistiche nelle regioni del mezzogiorno.



“Estate, pizzica, mare ….” e quattro oasi da salvare in Puglia, Calabria, Basilicata e Campania è infatti il sottotitolo del progetto, promosso da Intesa Sanpaolo e Legambiente con la collaborazione della fondazione “La Notte della taranta” e legato alla Notte della taranta che si svolgerà il 24 Agosto a Melpignano (LE); grazie al contributo di tutte le persone che decideranno di partecipare a “Rigeneri amo la natura” sarà possibile riqualificare, con progetti semplici e concreti, quattro aree pregiate dal punto di vista ambientale in Puglia, Calabria, Campania e Basilicata tra cui le dune di Sovereto, a Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone (Calabria), con habitat naturalistici e sentieri da ripristinare.



Alla presentazione del progetto - che avverrà alle ore 17:00 presso il Camping Sovereto - parteciperanno l’assessore regionale all’Ambiente Antonella Rizzo, Franco Falcone presidente di Legambiente Calabria, Vincenzo Poerio di IntesaSanPaolo S.p.A., Francesco Perri presidente di Arci Crotone, Simone Scalise dell’area marina protetta Capo Rizzuto, ed è stato invitato il Commissario straordinario del comune di Isola Capo Rizzuto Stefano Tenuta. Dopo la presentazione del progetto seguirà la pulizia delle dune e della spiaggia di Sovereto.