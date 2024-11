È durato poco l'entusiasmo del popolo di Facebook contrario allo sfruttamento degli animali nei circhi. Nelle scorse ore un gruppo nutrito di persone di Rende, felice annunciava che i circensi non sarebbero rimasti in città per le mancate autorizzazioni comunali.



Oggi proprio dal profilo Facebook del circo arriva la notizia che gli spettacoli ci saranno, ma in altra zona. Saranno infatti ospitati dal 17 marzo nell'area mercato di via Parigi. Riesplodono le critiche sull’uso degli animali in questo genere di esibizioni. Le polemiche infiammano il social network, ma intanto il circo sta cominciando a montare le tende