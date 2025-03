Promuovere e valorizzare spazi verdi per bambini e ragazzi, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente: ha messo radici anche a Roccella Jonica il progetto Aule Natura del Wwf sostenuto dal 2021 da Procter & Gamble con cui l’azienda sta realizzando azioni concrete di sostenibilità ambientale e sociale su tutto il territorio nazionale. Obiettivo della partnership è realizzare oltre 60 Aule Natura nelle scuole di tutta Italia.

Un progetto di valore, che ha permesso di portare il verde agli alunni roccellesi approdando all’istituto Coluccio-Filocamo. L’Aula Natura, una delle cinque inaugurate in tutta la Calabria, ospita uno stagno, arredato con pietre, arbusti e piante aromatiche, dove osservare il ciclo della libellula e le farfalle attirate dalle fioriture, mangiatoie e cassette nido per gli uccelli, un hotel per insetti, un orto biologico dove prendersi cura delle piante e una compostiera per imparare come in natura non esistano scarti. Gli alunni della scuola per l’infanzia avranno così modo di conoscere, vedere e toccare con mano fiori, frutti e animali, di osservare il cambio delle stagioni, di vivere il concetto di biodiversità e di diventarne anche custodi.

«I docenti dell’istituto comprensivo lavorano da oltre un anno a questo progetto che hanno voluto fortemente – ha spiegato il dirigente scolastico Lucia Pagano – nasce dall’impegno che da sempre la nostra scuola dimostra e attua costantemente sui temi dell’ambiente e della natura. Questo è un evento importantissimo che corona altri progetti realizzati». «Per l’amministrazione comunale – ha dichiarato l’assessore comunale Fabrizio Chiefari – si tratta di un altro importante traguardo raggiunto dal nostro Comune che si allinea a quanto già fatto in passato con altre iniziative, confermando il suo impegno sui temi dell’educazione ambientale tra i più giovani».