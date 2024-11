Conoscere il territorio, la sua composizione e le sue criticità per proteggerlo e per proteggersi. Parte negli istituti calabresi il progetto “La terra vista da un professionista”

Numeri importanti quelli della campagna di sensibilizzazione all'ambiente che riguarderà quarantotto scuole nelle cinque province calabresi, coinvolgerà circa 5mila studenti, con 56 geologi impegnati per la divulgazione scientifica: sono alcuni dei numeri della seconda giornata dedicata all'informazione e alla prevenzione nelle scuole sul tema "La terra vista da un professionista: a scuola con il geologo", in programma in tutta Italia il 16 novembre.

I dettagli dell'iniziativa sono stati illustrati a Reggio Calabria, nell'Aula magna del liceo classico "Tommaso Campanella", dal presidente dell'Ordine dei geologi della Calabria, Alfonso Aliperta. «L'iniziativa - ha detto - è finalizzata alla diffusione della cultura geologica come elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, ma punta anche alla divulgazione scientifica per una maggiore consapevolezza dei rischi naturali e all'informazione sui corretti comportamenti da assumere in caso di rischi e calamità naturali».