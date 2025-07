Un servizio di sicurezza e di salvataggio in mare per tutelare i bagnanti e i frequentatori della spiaggia consentendo loro di trascorrere le giornate in riva allo Ionio in tranquillità. A Sellia Marina, suggestiva località balneare in provincia di Catanzaro, è l’Unità cinofila di salvataggio nautico ANPAS Croce Verde Catanzaro - UCSN a garantire con costanza e professionalità l'importante servizio grazie ad un protocollo d’intesa siglato con il comune di Sellia Marina.

L'obiettivo perseguito dagli operatori, affiancati da cani addestrati, è quello di assicurare le dovute attività di prevenzione, salvaguardia, sicurezza, sorveglianza e pattugliamento della costa ricadente nel territorio comunale. L'operatività, protratta per l’intero anno solare, sottolinea l'impegno durevole nel proteggere e servire la cittadinanza ed i turisti, rendendo l'area affacciata sulla costa ionica calabrese un luogo ancora più sicuro ed accogliente. Così come affermato da Giancarlo Silipo, istruttore nazionale UCSN - sezione Calabria.

Ad agevolare le operazioni di soccorso nel territorio di Sellia Marina si aggiungono inoltre una torretta di avvistamento, colonnine sos, mezzi ed imbarcazioni per eventuali interventi.