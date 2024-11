Immagini in bianco e nero a rappresentare un passato non troppo remoto che i cittadini di Vibo Valentia avranno per sempre impresse negli occhi. E poi c’è un presente fatto di ordine, pulizia e raccolta rifiuti adeguata. Nel mezzo un cambio di guardia alla guida di uno degli assessorati più difficili. Da Sempre. Almeno a queste latitudini. Almeno in questa amministrazione firmata Elio Costa. Che di uomini in questo settore ne ha variati tanti. Troppi. Fino ad arrivare ad Antonella Sette. Ingegnere. Funzionario della Regione Calabria. Schiva. Da due mesi in sella a Palazzo “Razza” non ha mai rilasciato un’intervista. Lo ha fatto in esclusiva ai microfoni di LaCnews24.