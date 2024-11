Operazione dei carabinieri forestali nel comune di Acri. Monitorate per alcune settimane le contrade Padia e Manzi

Proseguono gli accertamenti dei carabinieri forestali nei confronti delle persone responsabili dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Dopo i comuni di Cosenza, Castrovillari e Spezzano Piccolo, i militari hanno concentrato l’attività di monitoraggio nelle località di “Padia” e “Manzi” del comune di Acri, oggetto di continui abbandoni di rifiuti di ogni genere: sacchetti di plastica, cartoni, bottiglie di plastica, materiale di risulta edile ed altri tipi di rifiuti.

Si tratta di contrade assai periferiche eppure appositamente frequentate proprio per abbandonavi i rifiuti. Da una prima indagine avviata dai militari della stazione carabinieri forestale di Acri, durata alcune settimane, sono stati individuati alcuni trasgressori in transito lungo queste zone. Nei loro confronti sono state elevate sanzioni per ottomila euro. L’operazione, denominata Pig Pen 3, prende il nome dal famoso personaggio della striscia di fumetti Linus.





Salvatore Bruno