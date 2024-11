È stato sorpreso nei boschi di San Demetrio Corone dagli agenti della polizia provinciale di San Giovanni in Fiore. Sequestrati anche fucile e cartucce

Continua la lotta al bracconaggio nel comprensorio cosentino. La polizia provinciale del distaccamento di San Giovanni in Fiore, durante un normale servizio di controllo, ha sorpreso in contrada Brunetti, in agro di San Demetrio Corone, un cacciatore mentre sparava fauna selvatica non cacciabile in questo periodo. Ovvero tre volatili, specie “merlo”, cacciabile in base al calendario venatorio regionale dal primo ottobre al 31 dicembre 2017. L’uomo, inoltre, non avrebbe annotato sul prescritto tesserino venatorio gran parte della selvaggina cacciabile abbattuta (sei tordi bottacci, a fronte di uno solo registrato).

I controlli della polizia provinciale

Una volta identificato, è stata contestata l’ipotesi di reato di caccia in periodo di divieto per la specie abbattuta, oltre all’illecito amministrativo con sanzione di 154 euro per la mancata annotazione della fauna cacciabile. Al 37enne originario e residente a Reggio Calabria, gli agenti della Provinciale hanno sequestrato un fucile calibro 12, comprensivo di custodia; venticinque cartucce calibro 12, a piombo spezzato; tre merli abbattuti. L’operazione infine è stata convalidata dalla competente Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Castrovillari.

Iaccucci: «Rinforzare la vigilanza sul territorio»

«In aperta sfida alle leggi dello Stato, ma anche a quelle del rispetto ambientale e del semplice buon senso - ha commentato il presidente della Provincia, Franco Iacucci - quotidianamente sul nostro territorio provinciale agiscono bracconieri, provenienti anche da altre province, che operano una carneficina faunistica inaccettabile e danneggiano anche gli stessi cacciatori onesti e rispettosi delle regole. Per questo motivo la vigilanza sul territorio da parte della Polizia Provinciale, già particolarmente intensa, verrà ulteriormente rinforzata al fine di contrastare e reprimere quanto più possibile i reati di bracconaggio».

g.d'a.