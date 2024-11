Franco Laratta, sub commissario Ismea lancia gli “Agribond”: «Buone opportunità anche per le aziende calabresi»

Con l’accordo tra Ismea e UniCredit arrivano finanziamenti importanti con il lancio di "Agribond", un portafoglio di finanziamenti di 300 milioni di euro destinati alle imprese agricole, garantiti da Ismea. Si tratta, spiega una nota diffusa alla stampa, di uno strumento finanziario innovativo che consente alle imprese di ottenere credito più velocemente e a condizioni più favorevoli.

Tramite Agribond saranno finanziati progetti di investimenti in agricoltura. Come la realizzazione di opere di miglioramento fondiario; interventi per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile; la costruzione, l'acquisizione e il miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse.

Potranno essere finanziati, inoltre, acquisti di nuove macchine agricole e attrezzature utili, nonché beni e servizi necessari alla conduzione ordinaria dell'impresa. I finanziamenti avranno una durata di 5 anni a cui si aggiunge un periodo di massimo 2 anni, in cui le imprese pagheranno solo la quota interessi.

Per Franco Laratta, sub commissario Ismea: «Si avverte sempre di più il bisogno di finanziamenti reali da parte delle nostre aziende agricole. I cui costi siano molto contenuti e i tempi di erogazione siano rapidi. L'agricoltura ha bisogno di sostegno per stare al meglio sul mercato, per nuovi investimenti, per crescere ed innovare. Ismea da tempo si sta fortemente impegnando per dare risposte concrete alle necessità delle aziende agricole. Sono nate così forme interessanti di collaborazione con gli istituti di credito, come nel caso di Agribond».