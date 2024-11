«Quanto abbiamo chiesto con veemenza e forza nell'interesse della collettività di Sant'Eufemia non solo era opportuno, ma era soprattutto giusto e doveroso. Prendiamo atto con soddisfazione che è in itinere la completa bonifica dei materiali contenenti amianto presenti all'interno del sito dimesso industriale, ex zuccherificio, da parte di una ditta specializzata in materia ai fini della ottimale messa in sicurezza dell'intera area». A dichiararlo in una nota l’ex consigliere comunale ed esponente di Patto Sociale Giancarlo Nicotera. A sovrintendere le operazioni sulla correttezza delle procedure di rimozione e smaltimento c'è l'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. I lavori dovrebbero essere completati nei prossimi mesi.