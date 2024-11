Si aggiudica il secondo posto nella classifica il Platano di Curinga nel concorso Treeoftheyear che ogni anno premia una pianta secolare attraverso un sondaggio online. Il platano calabrese era il rappresentante italiano tra i 14 finalisti per il concorso che intende evidenziare il significato degli alberi nel patrimonio naturale e culturale europeo e l'importanza dei servizi ecosistemici da essi forniti. Al primo posto la Millenaria Carrasca di Lecina, Spagna, terzo l'antico sicomoro, Russia.

«Siamo fieri del riconoscimento ottenuto dal Platano di Curinga che è un ambasciatore della bellezza della Calabria nel mondo. Ringrazio il sindaco e la cittadinanza per la sensibilità e l'attenzione con cui lo circondano. Abbiamo il dovere di tutelarlo e valorizzarlo. E lo faremo» - ha dichiarato l’assessore regionale all’Ambiente Sergio De Caprio dopo i risultati finali del concorso “European Tree Of The Year 2021”, in cui il Platano di Curinga si è aggiudicato il secondo posto con 78.210 voti, subito dopo l’albero spagnolo “The Millenial Carrasca of Lecina”. Terzo classificato l'Ancient Sycamore Tree” della Russia.

L’anno scorso il Gigante buono di Curinga si era aggiudicato il primo premio "Tree of the Year 2020".