La coordinatrice regionale di Forza Italia chiede alla Regione e al governo Renzi interventi seri

Lo afferma Jole Santelli, coordinatore regionale di Forza Italia, che ha effettuato un sopralluogo nei territori maggiormente colpiti dall'alluvione dei giorno scorsi.



"Mi sono recata nei territori coinvolti, dove ho avuto modo di constatare l'incredibile lavoro che stanno portando avanti le squadre di emergenza e le forze dell'ordine, e sono sempre più convinta che la gravità della situazione debba essere affrontata nella più totale sinergia tra tutti i sindaci .E' necessario che si intervenga al più presto con una proposta unitaria che tenga conto nell'immediato non solo del ripristino delle principali infrastrutture coinvolte ma anche e soprattutto per garantire ai territori su indicati di poter tornare a fruire di condizioni di mobilità, assistenza e servizi pienamente efficienti.

Ciò che serve adesso, al di là delle appartenenze, è un impegno forte ed unitario della politica perché si possano individuare al più presto tutte le azioni e gli interventi possibili per dare risposte concrete perché oggi più di ieri dobbiamo sentirci soprattutto calabresi."