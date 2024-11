Il violento nubifragio si abbattè sui comuni del cosentino lo scorso 12 agosto provocando ingenti danni

Il Consiglio dei ministri ha autorizzato la proroga dello stato di emergenza "in conseguenza degli eventi meteorologici avvenuti in data 12 agosto 2015" nei Comuni di Rossano Calabro e Corigliano Calabro in provincia di Cosenza. È quanto si legge in un comunicato di palazzo Chigi, al termine della riunione odierna del governo, tenutasi sotto la presidenza del ministro del Lavoro Poletti.

Il 12 agosto Rossano e Corigliano a causa di un violento nubifragio vennero invase da fango e detriti, mentre numerosi furono i torrenti straripati, e tante le auto trascinate via. Ingenti furono i danni.