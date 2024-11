Procedono senza sosta i lavori per ripristinare la normalità nella Locride, la zona più colpita dai nubifragi degli ultimi giorni. Stamane sono state completate le operazioni per interrompere l'isolamento di tre comuni

Il Centro Coordinamento Soccorsi, convocato dal Prefetto di Reggio Calabria Claudio Sammartino, si è riunito per fare il punto delle criticità dopo il nubifragio dei giorni scorsi. La riunione è stata convocata dal Prefetto, Claudio Sammartino, alla quale hanno partecipato i Responsabili provinciali delle Forze dell’Ordine, il Direttore Marittimo,i Rappresentanti della Protezione civile Nazionale e Regionale, degli Enti Gestori dei servizi essenziali ( Sorical e ENEL), della provincia, di ANAS, di Ferrovie dello Stato, del Genio Militare.



Nell’occasione è stato fatto il punto delle criticità che hanno investito il territorio, con particolare riferimento ai sopralluoghi posti in essere per monitorare la circolazione stradale e ferroviaria, l’interruzione o sospensione dell’erogazione idrica e della corrente elettrica nei Centri maggiormente colpiti dal maltempo dei giorni scorsi e l’efficacia degli interventi sinora messi in campo.



Allo stato i Comuni di Bruzzano Zeffirio, Ferruzzano, Palizzi Superiore, che risultavano isolati, grazie agli interventi tempestivamente approntati, sono raggiungibili con viabilità di emergenza che viene presidiata dalle Forze dell’Ordine.



Ssono stati effettuati dei sopralluoghi tecnici per verificare il ripristino della viabilità provinciale, sia pure a senso unico alternato, per migliorare temporaneamente il collegamento dei Comuni di Bruzzano e Ferruzzano, previe ulteriori verifiche.



Il rifornimento idrico per uso igienico- sanitario nei Comuni di Bruzzano e Ferruzzano Superiore viene garantito da autobotti, nelle more del ripristino delle reti idriche comunali.



Per quanto concerne il Comune di Palizzi Superiore sono state rilevate criticità connesse anche al mancato funzionamento della rete fognaria per la rottura di 4 pompe di sollevamento della condotta, che saranno fornite dall’Amministrazione comunale e installate dal Genio Militare.



Sono state segnalate criticità nell’erogazione dell’acqua in zone di Bova e di Bovalino.



Sono in corso anche interventi dei gestori delle linee telefoniche, dell’ENEL e di Sorical per il ripristino delle linee danneggiate o interrotte. Nel Comune di San Roberto la fornitura



della corrente elettrica viene alimentata da Enel con 5 gruppi elettrogeni: 4 cabine saranno ripristinate dall’Azienda a breve, per l’altra cabina si procederà d’intesa con l’Amministrazione comunale che sta reperendo un sito sul quale realizzare la nuova cabina in sostituzione di quella trascinata via dall’acqua.



Verranno verificate la rete idrica e la viabilità di Caulonia



Per quanto concerne la tratta ferroviaria Melito Porto Salvo – Roccella, i rappresentanti di RFI hanno assicurato il ripristino della linea Roccella –Bovalino, entro la fine di questa settimana, mentre da Melito a Brancaleone sarà attivato quanto prima un servizio sostitutivo con pulmans, per consentire la frequenza delle scuole.



L’ANAS ha comunicato che sono stati consegnati i lavori relativi alla S.S.106 al Km 66,100 (circa 300 metri) e al Km 122 ( circa 40 metri) per il quale ultimo è prevista la demolizione di una parte del ponte sul torrente Allaro nel territorio di Caulonia. L’ANAS ha comunicato che i lavori dovranno essere eseguiti entro 20 giorni lavorativi.



Continua ad essere operativo, oltre all’unità di crisi tempestivamente attivata nella Sala Operativa di Protezione Civile, presidiata h24 presso questa Prefettura, il Posto di Comando Avanzato e Soccorso presso la Compagnia dei Carabinieri di Bianco, con un presidio medico della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza a supporto dei servizi medici territoriali.



Periodicamente si svolgono le riunioni del Centro Coordinamento Soccorsi presieduto dal Prefetto, per monitorare costantemente la situazione ed ottimizzare gli interventi anche in relazione al rischio residuo, derivante dagli effetti sul suolo degli smottamenti e della riduzione degli argini degli alvei.



Al fine di salvaguardare le popolazioni da possibili situazioni di isolamento e di mancata erogazione dei servizi essenziali sono state dispiegate sul territorio un numero significativo di pattuglie delle Forze dell’Ordine, sono stati rinforzati gli interventi dei Vigili del Fuoco mediante l’arrivo di squadre dalla Campania, dalla Basilicata e dalla Puglia, oltre che da altri Comandi della Calabria.



Presso il Reparto Volo della Polizia di Stato continuano ad essere schierati tre elicotteri dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato per far fronte alle eventuali emergenze e segnalazioni dei Sindaci di Comuni non altrimenti raggiungibili.



Le squadre del Genio Militare inviate dal Ministero della Difesa assicurano gli interventi di ripristino della viabilità secondo priorità definite in sede di Centro Coordinamento Soccorsi.



Si è insediato un Gruppo di lavoro composto da Dipartimento regionale di Protezione civile Unical, CNR e Autorità di bacino, coordinato dal Responsabile regionale della Protezione Civile per l’analisi e il monitoraggio del “rischio residuo”.



Nella giornata di oggi si terrà in Prefettura un’ulteriore incontro, coordinato dalla Regione, al quale parteciperanno rappresentanti di Regione, ARPACAL, Provincia, Protezione Civile Nazionale e ASP per valutare gli effetti delle piogge sotto il profilo dell’emergenza ambientale connessa alla presenza di discariche sul territorio reggino, al rischio idrogeologico e allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività in corso.