Il ministro Sergio Costa sarà presto a Crotone. Lo riferisce in una stampa la senatrice Margherita Corrado: «Nell’incontro di questa mattina al Ministero dell’Ambiente, propiziato dal collega e presidente della Commissione “Antimafia” Nicola Morra – spiega - oltre ad esprimere la soddisfazione dei crotonesi per la designazione del nuovo commissario alla Bonifica del Sin e affrontare alcune problematiche riguardanti la gestione dei rifiuti nel territorio crotonese, ho avuto il piacere di raccogliere in anteprima l’intenzione dal ministro di venire a Crotone appena la nomina del generale Vadalà sarà stata ratificata dal Consiglio dei Ministri».

Per la senatrice la tappa in Calabria «Sarà l’occasione, tra l’altro, per sottoporgli direttamente i dossier sulle discariche di Columbra (Crotone) e Santa Marina (Scandale), nonché sull’impianto di trattamento rifiuti Tmb di Ponticelli (Crotone), per i quali, data la gravità e l’urgenza della situazione, qualche giorno fa con la collega on. Barbuto avevamo chiesto di incontrare al più presto il titolare del dicastero». L’emergenza ambientale e sanitaria del Crotonese, come ribadito dall’esponente pentastellata, sono «legate a decenni di attività delle industrie chimiche oggi dismesse ma anche alla scelta della Regione di concentrare, nella più piccola delle province calabresi, il maggior numero di impianti di trattamento rifiuti e discariche, che peraltro contendono spazi ad una quantità abnorme di impianti per la produzione di energie alternative. « Tutto ciò deve acquistare – aggiunge - anche nel dibattito pubblico il ruolo centrale imposto dalla loro notevolissima incidenza sulla qualità della vita degli abitanti»