Lo strumento rappresenta una novità in Calabria e sarà al centro di un convegno con le istituzioni giovedì pomeriggio. Il presidente Infusini: «In questa battaglia ognuno deve svolgere il proprio ruolo consapevolmente, nel rispetto delle leggi»

L’Ona Cosenza presenta il suo modello di Piano Comunale Amianto in grado di recepire online la scheda di censimento attraverso un’applicazione all’uopo ideata ed integrata nel sistema Gis del Piano e di ottimizzare e rendere interattiva la mappatura dei manufatti in cemento amianto.

Il modello, sperimentato nei comuni di Acri e di Rose, rappresenta un’assoluta novità nata dalla esigenza di fornire alla Regione uno strumento ripetibile per tutti i Comuni della Calabria, rispondente alle indicazioni della L. Rle 14/2011 e del Prac.

Il presidente Giuseppe Infusini esprime tutta la sua soddisfazione per questo ulteriore ed importante passo avanti che vede l’Ona Cosenza sempre in prima linea nella lotta all’amianto in Calabria a fianco delle istituzioni e dei cittadini.

Afferma Infusini che per combattere concretamente l’amianto «ognuno deve svolgere il proprio ruolo consapevolmente, nel rispetto delle leggi, con senso civico ed amore per la propria terra, ricca di bellezze naturali da tutelare. Solo così possiamo sperare in una Calabria libera dall’amianto».

Il modello di Pac sarà presentato dagli esperti dell’Ona Cosenza nel convegno del 14 dicembre 2023 che si volgerà presso il Palazzo Sanseverino – Falcone di Acri con inizio alle ore 16:00, al quale sono stati invitati a partecipare i rappresentanti delle istituzioni, i dirigenti generali del dipartimento Ambiente e del Lavoro e Welfare della Regione Calabria, il direttore generale dell’Asp di Cosenza ed il commissario straordinario dell’ArpaCal.

I lavori del convegno, moderati dalla giornalista di LaC News24 Mariassunta Veneziano, saranno conclusi dall’intervento del presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto Ezio Bonanni.

Nel corso del convegno sarà presentato il libro “Tutela della salute pubblica dal rischio amianto in Calabria” realizzato da docenti e studenti dell’Ipsia Marconi-Guarasci con il supporto dell’Ona Cosenza.

Con l’occasione sarà allestita anche la “Mostra illustrativa dell’amianto” composta da pannelli illustrativi, video proiezioni e da campioni di materiali contenenti amianto usati in passato custoditi in teche trasparenti sigillate.