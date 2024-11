Domani piogge e temporali soprattutto lungo la fascia tirrenica. Migliora ovunque in serata e per venerdì è atteso un rialzo delle temperature

Continua ancora la fase instabile sulla nostra Regione: flussi di aria atlantica infatti continueranno ad interessare la Calabria apportando locali piogge a tratti anche intense specie sul comparto tirrenico con sconfinamenti verso il resto della Regione. Ecco le previsioni per i prossimi 2 giorni.

Meteo giovedì: la giornata di domani 29 settembre sarà caratterizzata da tempo instabile fin dal mattino lungo le aree tirreniche soprattutto centro settentrionali tra cui catanzarese e cosentino, dove saranno possibili piogge a tratti intense e temporalesche. Altrove tempo variabile con piogge alternate a schiarite quasi ovunque ad eccezione del crotonese, dove avremo tempo più stabile e più asciutto. Migliora ovunque in serata con cieli che si manterranno poco o parzialmente nuvolosi. Tempo molto instabile lungo i litorali marini tirrenici cosentini e catanzaresi con possibili temporali tra Amantea e Pizzo. Piogge alternate a schiarite sul resto dei litorali; generalmente stabile invece lungo i litorali tra Cirò e Isola Capo Rizzuto dove non sono previste precipitazioni. Temperature stazionarie con valori massimi compresi tra i 23°C e i 27°C sulle coste e venti ancora moderati o localmente forti da Sud-ovest. Mari molto mossi il tirreno, generalmente mossi lo jonio.

Meteo venerdì: generale miglioramento atteso per la giornata di venerdì 30 settembre: avremo infatti tempo stabile o variabile ovunque con cieli che si manterranno nuvolosi o localmente molto nuvolosi ma non sono previste precipitazioni. Tempo stabile anche lungo tutti i litorali marini con cieli nuvolosi ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature in lieve aumento a causa dell'arrivo di correnti sciroccali con valori massimi intorno ai 25-26°C diffusi con punte fino ai 28°C e venti perlopiù moderati da Sud-est. Mari generalmente mossi o localmente molto mossi ancora il tirreno.