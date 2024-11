Non dà tregua il maltempo in Calabria. Ancora nella giornata di oggi sono previste piogge e temporali sparsi, venti forti e mareggiate lungo le coste. La protezione civile regionale ha infatti diramato l'allerta di tipo arancione. Disagi e criticità in diverse zone, anche nel tratto autostradale nei pressi di Falerna rallentamenti in corso a causa delle strade allagate.

Secondo quanto rende noto il Centro Funzionale Multirischi dell'Arpacal, l'agenzia regionale per l'ambiente, la notte appena trascorsa ha fatto registrare fenomeni di precipitazione diffusa soprattutto nelle zone centro-settentrionali della regione. Particolarmente colpita è la viabilità. Nella mattinata di oggi si registrano diversi disagi sulla circolazione. Complessa la situazione sul Tirreno Catanzarese. Nel territorio di Falerna, fiumi e torrenti sono a rischio esondazione e anche l’autostrada A2 del Mediterraneo è invasa da fango e acqua, con il traffico che sta subendo rallentamenti.

Disagi anche a Nocera dove si registrano allagamenti e ancora piogge nella giornata di oggi.

Scuole chiuse in tutti i capoluoghi di provincia, salvo Cosenza, così come in diversi centri minori. Nella conta dei danni si aggiungono quelli relativi alla rete ferroviaria. Ieri un treno era rimasto bloccato a Marcellinara, nel Catanzarese, in una galleria, mentre nel Reggino, nei pressi di Monasterace, è interamente crollata la strada provinciale numero 9. Per quanto riguarda i corsi d'acqua, l'Arpacal comunica che gli idrogrammi indicano una fase di esaurimento del colmo di piena. Le previsioni confermano un generale miglioramento delle condizioni, soprattutto in termini di precipitazioni, destinate ad esaurirsi in giornata ad eccezione di sparsi fenomeni previsti sull'alto Jonio cosentino e sulla Sila Greca a partire dalla serata, ma di durata ed intensità generalmente eccezionali.