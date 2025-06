«Oggi è un giorno di festa per Lamezia Terme purtroppo funestato da un episodio di morte». È questo il racconto di Saverio Ferrari delegato provinciale Smi dell’Asp di Catanzaro e medico del 118. «Un tristissimo evento si è verificato in pieno centro cittadino ed io mi sono trovato ad essere in questo caso semplice spettatore e testimone dell'ennesimo episodio di pessimo o inesistente funzionamento del suem 118 calabrese in generale e dell'Asp di Catanzaro in particolare!»

Il medico prosegue nel suo racconto riferendo che «sul luogo dell'evento ho visto vedo due gazzelle dei carabinieri e due ambulanze (quella di Maida e di Falerna) entrambe senza medico a bordo. Quella di Maida addirittura senza infermiere – precisa ancora – impegnata pertanto a fare da taxi a medico ed infermiere dell'elisoccorso atterrati poco distanti da via Piave e giunti sul luogo dell'evento affinché il medico potesse certificare la morte del paziente. Nulla di più, purtroppo!».

«La pet di Lamezia anch'essa demedicalizzata era impegnata evidentemente in altro soccorso mentre Soveria anch'essa demedicalizzata era troppo distante dal tristissimo evento! Pertanto su un territorio di circa 150/170 mila abitanti per il turno 8-14 (solo uno dei tantissimi) di oggi tutte e quattro le ambulanze presenti sul territorio sono state demedicalizzate e per una "semplice" attestazione di decesso è dovuto intervenire il medico dell'elisoccorso!

All'inefficienza e all'inefficacia del sistema 118 quindi s'è aggiunto uno spreco di denaro pubblico poiché quando "si alza" l'elisoccorso il costo è molto più alto rispetto a quello di una comune ambulanza! Ciò che deve essere chiaro a tutti è che la narrazione "rassicurante" sul servizio 118 calabrese del presidente e commissario Occhiuto e del direttore generale di Azienda Zero Miserendino e di chiunque altro sia impegnato in maniera diretta o indiretta nella gestione di tale servizio inteso come servizio di urgenza ed emergenza medica è totalmente falsa, destituita di fondamento!

C'è solo un servizio che vive alla giornata grazie all'impegno quotidiano - h24 di tutti gli operatori – medici, infermieri ed autisti – delle pet e delle due centrali operative – Catanzaro e Cosenza! Tutto il resto, ripeto, non corrisponde a verità e l'estate con un aumento esponenziale di abitanti e quindi di richieste di soccorso è ormai alle porte senza che nessuno abbia cercato in questi anni di ovviare a tale disastro sanitario!»