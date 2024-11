Durante le festività natalizie aveva ripulito, da sola, la spiaggia di Le Castella. Elena Parisi si era armata di guanti e sacchi della spazzatura e a ridosso di Capodanno, aveva trascorso un intero pomeriggio a raccogliere rifiuti di ogni genere, nel tratto di costa antistante alla fortezza aragonese. Il video dell’encomiabile impresa aveva fatto il giro del web, suscitando commenti di approvazione. Le immagini avevano colpito anche il consigliere comunale Andrea Liò, che aveva proposto di assegnare un riconoscimento alla giovane castellese.

Oggi, il Comune di Isola di Capo Rizzuto ha deciso di ripagarla di tanto impegno e rispetto per il territorio, conferendole, per mano del sindaco Maria Grazia Vittimberga, un attestato di riconoscimento. «Per il suo impegno quotidiano verso la natura e per avere, con un piccolo gesto, insegnato a tutti noi cosa significa amare l’ambiente che ci circonda. Che questo spirito sano l’accompagni per il resto della sua vita e sia d’insegnamento a chi le sta intorno» si legge nella motivazioni.