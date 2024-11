Il capogruppo Dem in Consiglio regionale: «La cura del territorio e dell’ambiente sono fondamentali anche per immaginare qualsiasi forma di sviluppo per la Calabria, a partire dal comparto turistico e da quello agricolo»

«Il dossier diffuso da Legambiente sui cambiamenti climatici e sui fenomeni estremi ad essi legati desta grande preoccupazione. La Calabria, secondo i dati raccolti per il 2022 dall’associazione ambientalista, risulta essere tra le Regioni più a rischio e il governo regionale non può continuare ad ignorare il problema».

Ad affermarlo è il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, che così prosegue: «La prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico legati ai cambiamenti climatici, all’erosione costiera e alla carente manutenzione del territorio, assume caratteri ancora più urgenti e deve tornare al centro dell’azione politica del governo regionale. Da tempo – ricorda Bevacqua – sollecitiamo il centrodestra sulla questione e io stesso avevo inviato al governatore Occhiuto un progetto normativo contro il dissesto idrogeologico e la rivitalizzazione delle zone montane, denominato “TerraFerma”, che era stato presentato dal gruppo del Pd già durante la precedente legislatura. Siamo preoccupati della scarsa sensibilità riscontrata verso tali tematiche e che ci eravamo permessi di rilanciare anche nel corso degli incontri da noi promossi, durante gli scorsi giorni, con Anci e sindacati regionali».

«La cura del territorio e dell’ambiente – conclude Bevacqua – sono fondamentali anche per immaginare qualsiasi forma di sviluppo per la Calabria, a partire dal comparto turistico e da quello agricolo. Ci auguriamo dunque che questi dati possano fare riflettere il governo regionale ed il suo presidente Occhiuto per affrontare con urgenza e determinazione la questione ed evitare di versare le solite lacrime di coccodrillo ad ogni tragedia che si presenta. Il presidente Occhiuto e la sua giunta dimostrino quella lungimiranza richiesta a chi oggi è chiamato a dare risposte ad una terra e fragile come la Calabria. Se vuole aprire un dibattito ed un confronto su tutto ciò noi ci siamo».