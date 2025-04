Il sindacato definisce «imprescindibile che i rifiuti pericolosi vengano stoccati fuori della nostra regione come previsto dal progetto originale». E a Errigo dice: «Intervento troppo autoritario»

La Cgil domani sarà in piazza a Crotone nella manifestazione di protesta contro l’ordinanza firmata dal commissario straordinario per la bonifica del Sin Crotone-Cassano-Cerchiara Emilio Errigo che ha emesso un’ordinanza con la quale autorizza l’immediato avvio della bonifica a Eni Rewind e l’invio dei rifiuti pericolosi nella discarica di Crotone.

«La bonifica è urgente – afferma la segreteria confederale – ma è imprescindibile che i rifiuti pericolosi vengano stoccati fuori della nostra regione come previsto dal progetto originale. L’intervento del commissario ci sembra fin troppo autoritario, in quanto non cerca nessun confronto o condivisione con le istituzioni, le organizzazioni sindacali e sociali, le associazioni».

«In questo modo si potrebbero favorire gli interessi dei privati – denuncia la segreteria della Cgil – non è ragionevole né accettabile un piano in cui rifiuti che altrove sono ritenuti speciali, da noi possano essere stoccati come normali. È dovere di tutti tutelare il diritto alla salute e adoperarsi affinché vengano prese misure idonee».