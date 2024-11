Dura presa di posizione del Prc e del suo segretario regionale Scarpelli: «Ci saremmo aspettati più attenzione da parte del Governo e della Regione che avevano tutti gli strumenti per intervenire»

«Migliaia di ettari di boschi e terreni sono stati devastati dagli incendi che hanno imperversato per tutta l’estate sul territorio calabrese. Roghi che hanno seriamente compromesso i territori, producendo conseguenze devastanti sull’ambiente e sulla biodiversità, e che hanno provocato la morte di alcune persone e di migliaia di animali selvatici e di allevamento. Ci duole purtroppo constatare come oggi, mentre ancora il nostro territorio non ha smesso di “fumare”, la stagione venatoria sia ripresa e la Regione sia rimasta sorda agli appelli lanciati da più parti che ne chiedevano la cancellazione o, quantomeno, il posticipo». E’ il commento di Pino Scarpelli, segretario regionale Prc Calabria.

«Una situazione, a nostro parere, grave – aggiunge - anche alla luce della siccità degli ultimi mesi che potrebbe ritardare ulteriormente la ripresa del territorio. Siamo quindi seriamente preoccupati delle possibili conseguenze nefaste che ciò potrà avere sul patrimonio faunistico calabrese. Ci saremmo francamente aspettati più attenzione da parte del Governo e della Regione, i quali avevano tutti gli strumenti per intervenire in una situazione di vera e propria emergenza ambientale come questa».

La superiore «“esigenza di conservazione della fauna selvatica” e della biodiversità, che è una delle tante ricchezze della nostra Calabria, avrebbe dovuto suggerire alle nostre istituzioni – conclude - un comportamento diverso e ci auguriamo che si possa ancora in qualche modo rimediare e accogliere gli appelli di quanti si stanno mostrando preoccupati da questa situazione».