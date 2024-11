La Calabria rientra tra le regioni più a più a rischio di essere colpite da tornado. Lo indica la ricerca condotta dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Isac) basata sull'analisi di 32 anni di dati, raccolti fra il 1990 e il 2021.

Sono principalmente le regioni che si affacciano sul Mar Tirreno a essere culla di tempeste, dove questo particolare fenomeno atmosferico si verifica più spesso: il Lazio è al primo posto, seguito da Puglia e Calabria; a rischio anche la Pianura Padana.

I dati

Nel dettaglio sono stati identificati 445 tornado di alta intensità avvenuti in Italia. I risultati, pubblicati sulla rivista Atmospheric Research, confermano che i tornado nell'area del Mediterraneo sono eventi tutt'altro che rari e forniscono i primi elementi che potrebbero consentire di prevedere questi fenomeni.

Per Elenio Avolio, del Cnr-Isac, autore della ricerca con il collega Mario Marcello Miglietta, "Le regioni centrali tirreniche Italiane possono essere definite un hot-spot per i tornado nell'area mediterranea".

L'analisi dei dati storici, imperniata sullo studio del tornado che il 28 luglio 2019 ha colpito le coste del Lazio, ha permesso di ricostruire la situazione meteorologica generale che dà origine ai tornado nel Mar Tirreno. Qui le condizioni atmosferiche sono caratterizzate da un'area di bassa pressione sull'Italia nord-occidentale, sia in quota che in superficie, e da venti al suolo sud-occidentali in grado di trasportare aria più calda della media verso le regioni colpite.

«I risultati hanno mostrato come sia possibile prevedere con successo valori elevati di specifici indicatori d'instabilità atmosferica e di convezione profonda tipici dei tornado, nonché di simulare correttamente la struttura delle celle convettive responsabili della genesi di tali eventi», osserva Avolio.

«Il risultato - conclude - pone l'accento sull'importanza di un sistema meteorologico integrato modellistico/osservativo dedicato al monitoraggio e alla previsione operativa di tali fenomeni intensi».