VIDEO | Uomini e mezzi dei vigili del fuoco impegnati su diversi fronti. A Cardinale le fiamme si propagano verso la zona abitata. Strada dei Due Mari chiusa in direzione Catanzaro

Catanzaro di nuovo nella morsa degli incendi. Da questo pomeriggio diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale sono al lavoro senza sosta su numerosi fronti di fuoco.

Sono allo stato almeno quattro i roghi di grandi dimensioni che stanno impegnando i mezzi di soccorso. Il primo su via Curtatone, un incendio di vaste proporzioni che ha dapprima lambito un capannone di materiali edile e legname e infine si è abbattuto su una stalla al cui interno vi erano bovini e ovini. I vigili del fuoco non sono riusciti a mettere in salvo tutti i capi di bestiame, a circoscrivere le fiamme ed evitare che si propagassero ulteriormemente. Nessun danno ha riportato il capannone industriale.

Una colonna di fumo, poi, si alza dalla strada statale 280 nelle vicinanze della galleria del Sansinato, dove arde fitta vegetezione. La strada, al momento, è chiusa in in direzione Catanzaro. E ancora un altro rogo è attivo nell'area di Maida. Squadre dei vigili del fuoco, infine, stanno raggiungendo Cardinale, comune in provincia di Catanzaro dove un incendio si sta propagando vicino alla zona abitata.