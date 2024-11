Caldo africano e temperature in netta risalita sono previsti per il fine settimana al sud Italia con picchi di 40 gradi in alcune regioni. Fra giovedì e venerdì è infatti attesa la prima ondata di caldo per la stagione, con un passaggio di consegne fra l'Anticiclone delle Azzorre e quello africano.

In particolare, in Calabria nel fine settimana le condizioni climatiche inizieranno a migliorare gradualmente, lasciando spazio ai primi spiragli di estate con temperature medie che andranno dai 26° a picchi di 34°, mentre la montagna resterà stabile sulla soglia dei 20°. Nei prossimi giorni il cielo tornerà sereno con varie schiarite in tutta la Calabria.