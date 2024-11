L'Amministrazione comunale di Cosenza informa la cittadinanza che «i disagi che si stanno registrando in questi giorni nella raccolta dei rifiuti indifferenziati sono riconducibili, ancora una volta, alla disastrosa situazione dell'impiantistica regionale». A riferirlo è una nota del Comune di Cosenza.

«La mancata pianificazione da parte della Regione, reiterata negli anni, ha condotto - è scritto nella nota - all'implosione dell'intero sistema dei rifiuti, totalmente privo ad oggi di impianti pubblici destinati al al loro trattamento e allo smaltimento degli scarti. I pochi impianti funzionanti sul territorio regionale sono insufficienti per la portata dei rifiuti indifferenziati prodotti quotidianamente dai singoli comuni».

«Nella giornata di domani si terrà, negli uffici regionali - è detto ancora nel comunicato - un incontro per verificare la mancata attuazione delle ordinanze emanate dal governatore per la gestione emergenziale delle discariche a servizio. In attesa di tali adempimenti, la raccolta della frazione residua non potrà ancora essere garantita nella giornata di domani per l'indisponibilità degli impianti. L'Amministrazione comunale sottolinea, inoltre, che solo grazie a quei cittadini virtuosi che si impegnano costantemente alla differenziazione dei rifiuti si è riusciti sino ad oggi ad evitare che la situazione degenerasse. Si invita pertanto la comunità a differenziare correttamente i rifiuti in modo tale da ridurre al minimo il residuo da smaltire in discarica».

