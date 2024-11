Attività straordinarie nella mattinata di ieri all'impianto di trattamento dei rifiuti in località Alli di Catanzaro, dove gli operai della società Ecologia Oggi, gestore della struttura, sono stati impegnati per diverse ore nella pulizia di un fabbricato in cui erano stati riversati e accumulati un'enorme quantità di rifiuti.

L'impianto da settimane vive una condizione di semicollasso determinata dall'impossibilità di individuare un sito verso cui indirizzare gli scarti già trattati, dopo la riduzione dei carichi in ingresso decisa dalla discarica di Crotone, l'unica in Calabria ancora attiva. I rifuti ad Alli sono così stati accumulati dove possibile e perfino in un fabbricato all'aperto. Qui sono stati attirati diversi volatili, intenti a banchettare con l'immondizia, e si sono originati scoli di percolato incontrollato.

Nella mattinata di sabato, e all'indomani di un servizio apparso su LaC News 24, la società ha provveduto a trasportare altrove i rifiuti, operazione che ha impegnato gli operai per diverse ore.

Luana Costa