A segnalare la presenza del grosso cetaceo questa mattina alcuni passanti che hanno allertato la Guardia costiera intervenuta prontamente sul posto

Un capodoglio è stato rinvenuto questa mattina sulla spiaggia di San Lucido, nel Cosentino. Purtroppo non è la prima volta che accade lungo il litorale tirrenico. Il mammifero di sesso maschile e di circa 4 metri, da una prima analisi, pare presenti lacerazioni sul corpo e potrebbe essere morto da diversi giorni. Bisgnerà ora accertarne con esattezza le cause. A segnalarne oggi la presenza alcuni passanti che hanno prontamente allertato la Guardia costiera di Cetraro intervenuta poi sul posto. Diversi i curiosi che sono giunti sul posto per ammirare da vicino il grosso cetaceo. Nei prossimi giorni si provvederà alla rimozione della carcassa.