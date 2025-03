I militari del Nipaaf, Nucleo investigativo ambientale e agroalimentare dei Carabinieri Forestale di Cosenza, hanno posto sotto sequestro un ingente quantitativo di pneumatici fuori uso e denunciato un uomo per “gestione Illecita di rifiuti”. È ciò che è successo nei giorni scorsi nella frazione “Ortomatera” nel Comune di Castrolibero a seguito di un controllo effettuato ad una attività di gommista presente all’interno di un fabbricato.

Durante l’attività, nella corte dello stesso fabbricato, i militari hanno rinvenuto accatastati alla rinfusa centinaia di penumatici e quattro carcasse di automobili in evidente stato di abbandono insieme ad altri rifiuti sparsi nell’area quali motori in disuso, fusti metallici e di plastica e rifiuti metallici misti a materiale di demolizione, rifiuti questi in gran parte depositati su terreno naturale. Di quanto rinvenuto, il proprietario dell’attività, presente al momento del controllo, non è stato in grado di fornire documentazione relativa allo smaltimento.

Considerando inoltre che il deposito temporaneo prevede un tempo massimo per lo smaltimento del quantitativo rinvenuto, e che il sito non possedeva le caratteristiche idonee, si è proceduto al deferimento all’autorità giudiziaria del proprietario dell’attività per gestione illecita di rifiuti e per aver accumulato pneumatici fuori uso senza le prescritte autorizzazioni. Si è infine proceduto al sequestro penale del piazzale, dei rifiuti rinvenuti (carcasse, motori ecc) e di oltre 1500 pneumatici fuori uso.

