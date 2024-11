“Un albero è vita!” è l’evento che si terrà domani 7 settembre nel comune di Carolei, in provincia di Cosenza. L’iniziativa prevede la piantumazione di alberi ad alto fusto, che sarà replicata ogni anno dello stesso giorno, come occasione per sensibilizzare le persone su tematiche oggi purtroppo sempre più attuali, in primis il disboscamento incontrollato.

«I recenti avvenimenti in Amazzonia non possono che farci riflettere su quanto l’ego dell’uomo stia prendendo il sopravvento sull’altruismo, innescando un processo che sta letteralmente soffocando il più grande polmone del nostro pianeta», scrive la “Procivarci Serre Cosentine-Carolei”, organizzatore della giornata in collaborazione con il comune di Carolei, grazie a un’idea di Alejandro Jodorowsky e rilanciata a livello nazionale dall’associazione no profit Coemm – Comitato organizzatore etico mondo migliore – con fondatore Maurizio Sarlo unitamente al supporto di alcuni volontari aderenti i Clemm – Comitati locali etici mondo migliore – della provincia di Cosenza.

La Prociv e il suo presidente Andrea Forlino invitano tutti a prendere parte all’evento che si terrà sabato 7 settembre alle ore 17, in via San Francesco di Paola a Carolei.