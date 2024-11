Molinaro (Presidente Coldiretti Calabria): ‘Non bisogna rimanere nel limbo ma subito scelte tecniche e amministrative per la tombatura della discarica’

La Coldiretti domani martedì 15 marzo sarà al presidio presso la discarica di Campolescio nel comune di Castrovillari (CS). “Dopo la manifestazione del 20 febbraio scorso – afferma Molinaro – erano stati presi impegni concreti da parte del sindaco ed in particolare la convocazione del tavolo tecnico. Ad oggi questo non è avvenuto. Non si riesce poi a capire il perché di questo dilatare le decisioni.

Il presidio, insieme al Comitato, è segno concreto che non si può mollare e bisogna tenere alta l’attenzione su questa discarica perchè l’obiettivo è di tutelare un'area ampia e strategica qual'è quella del distretto agroalimentare della sibaritide e più in generale del Pollino, che non può essere umiliata da una discarica.

Non si può pensare di annientare le possibilità economiche ed occupazionali di queste campagne con un forte rischio di inquinamento ambientale e di rischi per la salute dei cittadini; non si può rimanere nel limbo ma occorrono subito scelte tecniche e amministrative per la tombatura della discarica. E’ evidente – conclude Molinaro – che dovrà essere il giorno delle risposte altrimenti il presidio continuerà ad oltranza”.