Altri due giorni di vacanza, oggi e domani, per gli alunni del plesso scolastico “Santissimi Medici” di Castrovillari. Questo per consentire la sanificazione dei locali dopo l’intervento dei Nas di Cosenza che hanno rilevato la presenza di tracce dei topi in tre aule dell’istituto. Il sindaco della città del Pollino, Domenico Lo Polito, ha disposto il divieto di utilizzo immediato delle aule interessate e la chiusura dell’ edificio scolastico al fine di effettuare la bonifica dell’intero stabile. È stato altresì chiesto a ditta e collaboratori scolastici di effettuare i lavori di pulizia sotto la vigilanza dell’ufficio igiene dell’Asp di Cosenza. Il tutto dopo l’opera di derattizzazione effettuata dallo stesso ufficio nella giornata di ieri.