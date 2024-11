Nell’ambito dell’evento, si sono tenuti due curiosi concorsi sul porcino

Si è conclusa con un bilancio positivo la XVIII° edizione della mostra micologica “Città di Catanzaro” organizzata dal Gruppo micologico di Catanzaro denominato “Sila Catanzarese”. Nonostante la carenza di esemplari nei boschi di tutto il territorio (Silano, Pre-silano e delle Serre), gli organizzatori sono riusciti ad esporre ben 111 specie di funghi spontanei, così da offrire ai numerosi visitatori un’ampia varietà di specie da osservare per migliorare ed approfondire le proprie conoscenze nell’ambito micologico.

L’evento si è svolto nei locali messi a disposizione dalla amministrazione provinciale di Catanzaro, nell’interno del Parco della Biodiversità. La manifestazione è stata inaugurata mattina di sabato dal presidente del gruppo Micologico Emilio Corea alla presenza di numerosi visitatori.

!banner!

Le diverse specie micologiche

Appassionati e studiosi di funghi, studenti, curiosi hanno potuto visionare ed ammirare le numerose specie micologiche, i vari manifesti fotografici e vignettistici, appositamente installati dall’Associazione per finalità educative e di sensibilizzazione verso le varie problematiche del mondo dei funghi e dell’ambiente. Gli organizzatori della associazione si sono prodigati per curare al meglio la esposizione delle 111 specie, appartenenti sia a varietà di funghi commestibili che di non commestibili e, inoltre, a specie tossiche, comprese alcune mortali. Laddove possibile, si è provveduto al ricambio degli esemplari con altri freschi al fine di rendere l’osservazione più realistica e naturale, come dal vivo. Si è cercato inoltre di fornire tutte le spiegazioni scientifiche e le risposte alle tante domande che il pubblico ha formulato durante la manifestazione sul tema della mostra. Vi sono state interessanti discussioni ed approfondimenti in tema di modalità corretta della raccolta, commestibilità, grado di tossicità, comportamenti adeguati da tenere durante le escursioni micologiche, rispetto dell’ambiente di crescita.

Il concorso sui porcini

A conclusione della mostra si è svolto il consueto concorso “il porcino più grande”, nel corso del quale molti raccoglitori hanno partecipato con esemplari di funghi porcini di cospicue dimensioni. È stato premiato come vincitore Matteo Dolce che ha partecipato con un grosso esemplare di 890 grammi. Quest’anno ha avuto luogo anche un altro concorso, quello del porcino più bello. Per quest’ultimo il premio è andato al Palaia Antonio. A conclusione della manifestazione, Emilio Corea, a nome di tutti gli iscritti al Gruppo micologico, ha ringraziato i visitatori, gli organizzatori e tutti coloro che a vario titolo si sono prodigati per la buona riuscita dell’evento.