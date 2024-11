Un corto circuito o il malfunzionamento di una macchina da caffè: sarebbe questa l’origine del rogo divampato questa mattina nella struttura. Nessun ferito

Ha origine certamente accidentale l'incendio che questa mattina è scoppiato all'interno nel Bed and breakfast “Guest House Pontepiccolo” in viale Pio X nella zona nord di Catanzaro. Attorno alle 8 di questa mattina le fiamme si sono originate da una macchina del caffè andata in corto circuito. Il rogo si è poi propagato verso i pensili della cucina e solo il pronto intervento di una squadra dei Vigili del fuoco ha impedito che la situazione si aggravasse. Panico tra gli ospiti che prontamente sono usciti nell’androne scale. Non si segnalano feriti. La struttura non ha subito alcun danno strutturale.