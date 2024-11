Questa mattina le acque nere sono tornate ad invadere la battigia in zona porto, dove vi erano ancora alcuni bagnanti intenti a godere delle ultime giornate di sole

Sono continuati a defluire sulla spiaggia per tutto il corso della mattinata odierna i liquami provenienti dalla cosiddetta fossa Barbaruzza in località Casciolino a Catanzaro Lido. I liquidi fognari sono sgorgati di buon mattino e fino ad oltre l’ora di pranzo hanno continuato ad invadere la spiaggia situata nei pressi del porto, dove vi erano ancora alcuni bagnanti intenti a godere delle ultime giornate di sole.

Fogna a cielo aperto

Non è ancora ben chiaro quali siano le cause all’origine del sovraccarico della pompa di sollevamento presente in via Lungomare e verso cui convergono le acque nere provenienti dai caseggiati di tutta l’area di Casciolino e di Giovino e che determina la fuoriuscita dei liquami sulla spiaggia. La circostanza suscita molto allarme nei residenti che periodicamente sono costretti a convivere con una vera e propria “fogna a cielo aperto” che sgorga sulla battigia del quartiere marinaro. Lo scarico delle acque nere a mare oltre che provocare problemi di ordine igienico-sanitario, potrebbe nel tempo determinare anche seri danni ambientali.

Luana Costa