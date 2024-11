Barcolla ma non molla. Le nuove criticità emerse nella struttura del Ponte Allaro lungo la statale 106 preoccupano i commercianti del territorio, i quali hanno lanciato sul web una campagna per sensibilizzare le istituzioni alla risoluzione di un problema che rischia di mettere in ginocchio un intero territorio.

Intanto l’Anas ha introdotto il servizio di guardania h24 garantendo la transitabilità in sicurezza dell’arteria, mentre il sindaco di Caulonia Caterina Belcastro ha chiesto l’intervento del Prefetto.

