Uno sversamento incontrollato di percolato che avrebbe compromesso i terreni attigui all'impianto di trattamento dei rifiuti e per il quale, appunto, i proprietari hanno citato in giudizio la Regione Calabria. L'inquinamento sarebbe avvenuto, a Catanzaro, in località Alli, dove sorge l'impianto di trattamento, area che per anni ha però anche ospitato la discarica. Ed è proprio per questa ragione che un privato ha citato in giudizio la Regione per ottenere il risarcimento dei danni conseguente all'inquinamento dei terreni.

Nei giorni scorsi la sezione civile del Tribunale di Catanzaro ha notificato alla Cittadella la nomina del consulente tecnico d'ufficio che dovrà stilare una perizia per accertare l'eventuale danno e quantificare il risarcimento. Parimenti la Regione ha avviato una procedura d'interpello interna tesa a individuare un professionista cui affidare il delicato incarico. Scaduti i termini per la presentazione delle domande però l'avviso è andato deserto. Una nuova procedura, questa volta aperto anche a figure esterne all'amministrazione sarà pubblicato nei prossimi giorni.

Luana Costa