La notte tra il 27 e il 28 luglio il cielo diventerà rosso sangue per 103 minuti per quella che gli astronomi definiscono la più lunga eclissi lunare del secolo.

L’eclissi lunare è un noto fenomeno ottico durante il quale l’ombra della terra oscura del tutto o parzialmente la luna e che si verifica nel momento in cui quest’ultima è in fase di “piena” mentre sole, terra e luna si trovano allineati.

Per godersi lo spettacolo di venerdì notte, non serviranno visori particolari né lenti di alcun tipo. E se il cielo non permetterà la visibilità della luna, si potrà ripiegare guardando il fenomeno in streaming tramite il servizio online VirtualTelescope.