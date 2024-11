Dopo le piogge e i temporali, che ieri hanno interessato in maniera diffusa le regioni centro-meridionali della nostra penisola, l’estate si “infiammerà” di nuovo, dopo la prima ondata di inizio luglio. Questa settimana non solo tornerà il sole, nonostante rari fenomeni di pioggia che interesseranno la Calabria, in particolare i rilievi, ma quest'ultima settimana di luglio si proseguirà nel segno dell'anticiclone africano Nerone, che prende il nome dal celebre imperatore romano. Il termine scelto per nominare l’anticiclone non vuole intimorire gli animi, ma evidenziare il fatto che la sua espansione sembra puntare dal Sahara proprio verso Roma.

L'apice del caldo di quest'estate 2018 arriverà tra giovedì 26 e venerdì 27, passando per l’ultima settimana di luglio l'estate si infiammerà ne settimana di sabato 28 e domenica 29, fino a raggiungere il primo weekend di Agosto del 4 e 5.