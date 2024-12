A distanza di poco più di un anno dalla sua istituzione, dopo la riforma che unito in un unico ente i diversi consorzi di bonifica calabresi, il Consorzio di Bonifica della Calabria ha fatto il punto di quella che è l’attività svolta finora. Un report illustrato ieri pomeriggio nella sala convegni dell'hotel 501 di Vibo Valentia dal commissario straordinario Giacomo Giovinazzo in una conferenza stampa che ha registrato gli interventi, tra gli altri, del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso e del vicepresidente della Regione Filippo Pietropaolo, oltre che degli assessori regionali Gianluca Gallo, Marcello Minenna e Rosario Varì.

«Diciamo che abbiamo costituito un contenitore e abbiamo iniziato a dare dei contenuti che si sono tradotti in risposte di prima fase - ha spiegato il commissario Giovinazzo -. Abbiamo affrontato una stagione irrigua tra le più complicate degli ultimi 20 anni.

Le risposte sono state risposte, secondo noi, efficienti ma lo giudicheranno gli agricoltori. Ora - prosegue Giovinazzo - c’è da costituire il rilancio per la sostenibilità. Dobbiamo continuare a rafforzare il sistema della bonifica e soprattutto fare un patto sociale con gli agricoltori. Noi forniamo servizi, questi servizi devono essere pagati e devono essere pagamenti giusti e tariffe corrette».

È stato presentato ieri, a Vibo Valentia, il primo bilancio delle attività svolte dal Consorzio di bonifica della Calabria istituito un anno fa. Rendiconto positivo per il commissario straordinario Giovinazzo.

Sulla riforma che ha posto in essere la liquidazione degli 11 Consorzi di bonifica, creando un consorzio unico, l’assessore Gallo ha sottolineato: «È stato un grande sforzo da parte della Regione, una decisione dura ma che, a distanza di un anno e grazie all'impegno del Commissario Giovinazzo e all'impegno dei lavoratori del Consorzio, sta dando i frutti sperati. A partire dai servizi che abbiamo assicurato d'estate perché abbiamo assicurato la somministrazione idrica agli agricoltori, ma anche d'inverno si stanno facendo ad esempio i lavori di pulizia dei canali. Io credo - ha concluso - che tutto questo ci possa far guardare con fiducia al futuro».

«Oggi è una giornata bellissima perché si dà testimonianza di un lavoro importante» ha affermato il vicepresidente della Regione Calabria Filippo Pietropaolo, che ha sottolineato come «la determinazione del presidente Occhiuto e la presa in carico da parte di tutti i soggetti chiamati alla governance di questo nuovo consorzio, ma anche tutti i dipendenti dei precedenti 11 consorzi stanno rendendo una nuova vita, una nuova storia e un nuovo racconto su come dare agli agricoltori servizi più efficienti ed efficaci».

Bilancio positivo e buone prospettive per il futuro anche secondo il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso: «Il presidente Occhiuto ha ritenuto che questa fosse la battaglia delle battaglie e alla fine siamo arrivati ad approvare una legge storica che darà i suoi frutti in termini di continuità amministrativa. L’agricoltura è il settore più importante della nostra regione - ha ribadito -. I problemi non si risolvono solo con la costituzione del consorzio, ma deve essere tutto consequenziale. Io penso ci saranno grosse soddisfazioni sia per gli imprenditori che per i lavoratori del consorzio che hanno bisogno di tranquillità economica».