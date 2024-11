Parte con il freno a mano la stagione estiva 2018 a Copanello, frazione di Stalettì, nel Catanzarese. Un tratto di costa incantevole dalla spiaggia dorata interrotta da una suggestiva scogliera, quasi a incorniciare la baia nota a livello internazionale per la sua particolare bellezza, posto ideale per famiglie e molto apprezzato dagli stranieri, meta turistica tra le più frequentate della regione. Grandi aspettative degli operatori turistici per luglio e agosto.