Più a sud, sì, più a nord anche, ed allora perché non pure al centro della Sibaritide? È quello che ormai da quattro anni si sta chiedendo Flavio Stasi, sindaco di Corigliano Rossano che ieri ed oggi ha ospitato la visita “ispettiva” degli ambasciatori della Bandiera Blu, il riconoscimento da porre come il più bel fiore all’occhiello in vista della bella stagione.

Certo, bisogna che le spiagge o una delle spiagge coriglianorossanesi assolvano a dei precisi requisiti di carattere ambientale (educazione ambientale e informazione), in termini di qualità delle acque, gestione ambientale, servizi e sicurezza, ma ciò che fa ben sperare il primo cittadino è che nei tre anni precedenti non si era nemmeno arrivati ad accogliere una delegazione ispettiva del vessillo blu.

Nel vestire l’abito buono, Corigliano Rossano si è preparata da tempo: Schiavonea e Sant’Angelo sono state rispolverate dal grigiume invernale e rimesse a nuovo tra manutenzione del verde, delle spiagge, delle vie marine.

E poi anche con la presenza di 1200 studenti cittadini che al teatro Metropol, questa mattina, hanno accolto la delegazione nel corso di del programma “Eco-Schools” della Fee (Foundation for Environmental Education, l’organizzazione internazionale non governativa e no-profit che assegna il riconoscimento) dal titolo “Il percorso della Città di Corigliano Rossano verso la sostenibilità”. Un progetto di educazione ambientale che ha l’obiettivo di accrescere negli studenti la consapevolezza sulle questioni ambientali, di diffondere i princìpi dei sistemi integrati di gestione ambientale anche nelle scuole. Il tutto inserito nella cornice del più ampio percorso per l’assegnazione di Bandiera Blu 2025. A presentare il programma Eco-Schools al Metropol c’è stato il presidente di Fee Italia, Claudio Mazza, insieme al sindaco ed i membri dell’Esecutivo.

Se ce la faremo? Speriamo, pare abbia commentato a margine, un sibillino Flavio Stasi.

Certo che centrare un obiettivo così lusinghiero, per la prima volta, sarebbe davvero il più bel bigliettino da visita per la città ionica.