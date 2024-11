Chiusa la strada provinciale 250 di Celadi. Una delle due importanti arterie che collegano il centro storico di Rossano con lo Scalo e la Sila Greca stamattina è stata interdetta al traffico a causa di una frana che sta provocando anche il crollo di un piccolo fabbricato di servizio. Sul posto gli agenti della polizia locale di Corigliano-Rossano coordinati dal comandante Arturo Levato ed i vigili del fuoco di Rossano che stanno provvedendo a mettere in sicurezza i luoghi insieme ai tecnici della Provincia di Cosenza. La strada, ricordiamo, ripercorre uno dei tratti della ex statale 177 (Silvana Rossanese) che in quel punto era stata costruita scavando un tracciato attraverso i canyon rocciosi caratteristici dell'antico abitato rossanese.