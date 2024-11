Le persone che ha incontrato sono in quarantena volontaria a scopo precauzionale. Attesa per l'esito dei test. Intanto sale il numero dei contagi al Nord

Dopo la convocazione in Prefettura arriva la conferma da parte del sindaco di Campo Calabro Sandro Repaci che, divulgando una nota direttamente sulla pagina Facebook del Comune, ha reso noto che il caso sospetto di coronavirus a Reggio Calabria riguarda un paziente residente proprio a Campo Calabro.





«Oggi è stato segnalato da un medico di base un caso “sospetto” di malattia infettiva Covid-19 nel territorio comunale. Il caso riguarda un paziente rientrato al suo domicilio da altra provincia italiana in data odierna e del quale non sono al momento noti i contatti con soggetti affetti da patologia virale.





Il paziente, peraltro in buone condizioni, è stato ricoverato in ospedale per i test diagnostici del caso e gli unici contatti (cioè persone che ha incontrato) sono al momento in quarantena volontaria in via prudenziale. Si rimane in attesa dei test effettuati sul paziente e si ribadisce che tutti i provvedimenti fin qui assunti hanno carattere precauzionale ed, al momento, non esiste nessun pericolo. Nel caso di positività dei test saranno presi provvedimenti cautelativi a tutela della popolazione».

Una conferma scioglie ogni dubbio anche circa il carattere precauzionale dell’intervento. Cresce l’attesa per l’esito dei risultati nella speranza che non sia necessario applicare ulteriori forme di tutela per evitare il contagio.

Intanto sale a 46 il numero delle persone positive al Coronavirus in Lombardia, uno di loro, residente a Sesto San Giovanni, è ricoverato al San Raffaele di Milano. 11 i pazienti in cura in Veneto.