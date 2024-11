Si sarebbero introdotti attraverso un balcone, al primo piano del palazzo portando via contanti e preziosi

Un gruppo di persone armate si è introdotto, nella tarda serata di ieri, in un appartamento di Cosenza e ha minacciato i proprietari dell'abitazione, una coppia di sessantenni che era già a letto, rapinandoli. Il fatto e' accaduto in via Fratelli Cervi, nei pressi del quartiere di Città 2000.

I rapinatori, che si sarebbero introdotti attraverso un balcone, al primo piano del palazzo, hanno portato via contanti per circa 600 euro e anche dei preziosi. I proprietari non avrebbero comunque subito violenze e sono stati rinchiusi nella stanza da letto, prima della fuga dei rapinatori a bordo di un'auto. Secondo quanto si apprende, la banda dovrebbe essere composta di 3 o 4 persone, tutte probabilmente di nazionalità straniera. Sul caso indaga la polizia. (Agi)