Incontro alla sala Coni promosso per promuovere la conoscenza dei veicoli ad impatto zero

In Calabria esiste un’associazione di mobilità elettrica, la Cal Moving fondata da Luciano Luciani, Gaetano Zupo, Michele Arnoni e Natale Vinto, con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile, attraverso la diffusione della conoscenza e l’utilizzo di veicoli ad impatto zero, come alternativa a quelli convenzionali.

Depositata una legge regionale sulla mobilità elettrica

In questa ottica ha organizzato nella sala Coni di Cosenza un simposio sul tema “Idee e progetti per la mobilità elettrica in Calabria”, al quale sono intervenuti tra gli altri la neo eletta deputata Anna Laura Orrico, in qualità di cofounder Talent Garden Cosenza, l’assessore regionale alle infrastrutture Roberto Musmanno, il presidente della Camera di Commercio Klaus Algieri. Le conclusioni sono state tratte dal consigliere regionale Orlandino Greco, promotore e firmatario della proposta di legge sulla mobilità elettrica in Calabria.

Calabria poco virtuosa rispetto al resto del Paese

L’evento è stato l’occasione per offrire un quadro delle forme di mobilità attualmente più sostenibili, economiche e facili da sviluppare, in grado di favorire politiche e best practice per il miglioramento delle condizioni di vivibilità e della qualità dei trasporti. L’associazione favorirà occasioni di confronto e sinergie tra enti pubblici e privati, imprese, associazioni e cittadini, per la diffusione e la conoscenza della propulsione elettrica e sostenibile, allo scopo di ridurre il gap che ad oggi divide la Calabria dal resto d’Italia e d’Europa.