FOTO | Primi fiocchi nel capoluogo bruzio. Secondo le previsioni meteo, le condizioni climatiche dovrebbero migliorare in giornata

La città di Cosenza si è svegliata sotto una leggera coltre di neve. I primi fiocchi sono cominciati a cadere poco dopo le quattro del mattino, imbiancando rapidamente strade e tetti delle case. Neve in tutta l’area urbana, nei comuni delle serre cosentine, lungo la valle del Crati e nelle località della Sila e della Presila, con maggiore intensità ad altitudini maggiori. Al momento non si segnalano particolari disagi. Il sindaco Mario Occhiuto ha disposto la chiusura delle scuole. Provvedimenti analoghi sono stati assunti in quasi tutti gli altri comuni interessati dalle nevicate. Secondo le previsioni meteo, le condizioni climatiche dovrebbero migliorare nel corso della giornata, anche se le temperature resteranno piuttosto rigide.