Ci risiamo, è iniziata così l’ennesima giornata da dimenticare sulle strade di Cosenza, con code ovunque in città. Un copione che si ripete troppo spesso e quello che tanti si domandano è perché non si riesca a trovare una soluzione. Bisogna munirsi di santa pazienza per riuscire a percorrere un breve tratto di strada. Una situazione che la maggior parte dei residenti della città dei bruzi, non tollera più.

Già da un po’ è attivo un nuovo sistema di circolazione che interessa la viabilità, ma sin da subito non sono mancate le polemiche da parte degli automobilisti, segno evidente di qualcosa che non andava per la direzione giusta! Il traffico veicolare è talmente congestionato che anche i mezzi di soccorso trovano difficoltà negli spostamenti. Insomma, l’attuazione del nuovo sistema della circolazione stradale, entrata in vigore parallelamente all’inizio dei lavori per la realizzazione della metrotranvia che collegherà Cosenza, Rende e l’Università, non ha fatto altro che aumentare i disagi e congestionare il traffico, creando così un clima di palpabile esasperazione nella cittadinaza. Che dire poi delle zone a traffico limitato? I cittadini ed i commercianti, sono totalmente a sfavore perchè, ci dicono, non sono regolamentate come nelle grandi città, nelle quali sono diversificati gli orari.