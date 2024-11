Una nuova rottura della condotta adduttrice dell’acquedotto dell’Abatemarco in località Ioggi di Santa Caterina Albanese, ha provocato nuovi disagi nell’area urbana cosentina dove la Sorical ha sospeso l’erogazione idrica. Intanto, per trovare una soluzione alla carenza di acqua che affligge il capoluogo bruzio, si è svolta in prefettura una riunione tecnica coordinata dal viceprefetto Roberto Micucci, alla quale hanno partecipato tra gli altri l’ingegnere Serena Collorafi, in rappresentanza di Sorical e gli assessori di Palazzo dei Bruzi Francesco Caruso e Francesco De Cicco.

Si cerca una soluzione per garantire il servizio

I rappresentanti dell’amministrazione comunale di Cosenza hanno insistito sulla necessità di ricevere da Sorical un flusso costante di fornitura per almeno sei ore nella giornata per consentire di aumentare l’accumulo nei serbatoi al servizio della città. Sarebbero emerse anche delle discrepanze tra i dati in possesso del comune e quelli annotati da Sorical. In settimana si procederà ad alcune verifiche congiunte, poi lunedì prossimo si svolgerà una nuova riunione per fare il punto della situazione.

